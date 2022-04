x x

SARONNO – La pioggia era attesa, per il tardo pomeriggio odierno, ma è arrivata attorno alle 18.15 a Saronno, Origgio e dintorni (dal vicino comasco, Rovello Porro e Rovellasca; a Cogliate e Solaro limitrofa Brianza) è arrivata anche una forte grandinata; breve ma particolarmente intensa che ha addirittura imbiancato i prati e terreni agricoli, con accumuli anche sui tettucci delle auto e sui tetti delle case. Al momento si segnala qualche rallentamento per quanto concerne la circolazione veicolare, ma non particolari danni o allagamenti.

Come andrà nelle prossime e domani? Stasera previsti ulteriori possibili temporali anche coin grandine e temperature sotto i 10 gradi, in nottata pioggia e temperature anche sotto i 5 gradi. Sabato mattina ancora precipitazioni, piuttosto intense, con temperatura attorno ai 4 gradi; in risalita sino a 12 gradi nel pomeriggio (senza pioggia). Poi cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Domenica nuvoloso con possibilità di debole pioggia la sera e durante la notte, temprature fra i 5 e gli 11 gradi.

I gruppi locali di protezione civile ed i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno sono pronti ad intervenire nel caso se ne manifesti la necessità.

(foto: alcune immagini della forte grandinata di oggi pomeriggio su Saronno e dintorni)

01042022