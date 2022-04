x x

SARONNO – Oggi non si parla d’altro. Se l’avvio di giornata è stato goliardico, con la filastrocca che ironizzava sulla precarietà dell’Amministrazione, la mattinata dell’opposizione si è movimentata con la pazza idea di alcuni consiglieri comunali.

Dopo il consiglio comunale di mercoledì in cui l’Amministrazione si è mostrata conciliante sulla commissione d’inchiesta e operativa sul nuovo regolamento per la Ciocchina qualcuno in minoranza ha rotto gli indugi e ha espresso la propria intenzione di sostenere in qualche modo la maggioranza che è alle prese con i risicati numeri dettati dall’uscita di Obiettivo Saronno.

Si è parlato della responsabilità di evitare un commissariamento in un momento in cui l’Amministrazione deve essere in prima linea, anche con scelte politiche, per aggiudicarsi i fondi del Pnrr. Pesa anche la vicenda ex Isotta Fraschini con la speranza di poter incidere con più forza, avendo numeri che danno un po’ più di serenità, nel progetto ritenuto basilare se pur da limare.

Insomma la linea dei capigruppi di maggioranza, molto pragmatico e acqua in bocca sulle polemiche, ha dato l’occasione a qualcuno, due per la verità, di passare ad un passaggio. Prima con un sostegno tecnico poi con un passaggio vero e proprio se la situazione dovesse diventare più critica. Grande preoccupazione soprattutto in casa Lega da dove sono trapelate queste preoccupazioni.

