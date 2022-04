x x

SARONNO- Dopo un inizio di girone Gold complicato, in settimana è arrivata la vittoria in Coppa Lombardia per l’Az Robur Saronno, che ritrova così fiducia per il campionato. Nella serata di sabato 2 Aprile, alle 21 andrà in scena al Centro Ronchi la partita valida per la quinta giornata del girone Gold di Serie C, che vede l’Az Robur Saronno sfidare la formazione di Bocconi Milano.

Partita fondamentale,in cui tutti si aspettano una risposta di carattere da parte dei biancoazzurri dopo l’inizio complicato.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn