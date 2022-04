x x

CISLAGO – Il Comune di Cislago ha presentato il progetto preliminare per una completa ristrutturazione del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro’’, al bando regionale “Spazio alla scuola” chiedendo a Regione Lombardia un contributo a fondo perduto di più di sei milioni di euro.

Il sito è di proprietà del comune e ospita 320 alunni, divisi in due edifici, costruiti nel 1977 e nel 1980: uno è articolato su tre piani e comprende aule scolastiche, l’altro è destinato a segreteria e uffici. Al plesso scolastico così composto si sono poi aggiunti l’auditorium, sul quale c’è già un progetto di rinnovamento, e il palazzetto dello sport comunale. Il progetto preliminare mira non solo a riqualificare i due corpi principali della scuola, ma anche a ristrutturare gli spazi interni ed esterni e ad ampliarli.

Nella progettazione agli atti sono stati previsti laboratori, spazi open space modulabili a seconda delle esigenze, un orto e un frutteto, una piazza esterna che potrà essere sede di assemblee studentesche o civiche e una terrazza ecologica, al fine di rendere il plesso effettivamente un’infrastruttura sociale, un luogo di apprendimento aperto a tutti e formato da spazi polifunzionali.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: planimetria del progetto)

02042022