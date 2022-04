x x

CISLAGO – Partita complicata fin dall’inizio, Appiano si impone sul primo quarto, chiuso 28 a 14, e non consente alla Cistellum di rientrare in partita. Gli ospiti giocano bene e segnano tanto dalla linea dei tre punti, dimostrando di essere meritatamente al comando della classifica.

Per i restanti tre quarti si tratta semplicemente di gestire il vantaggio, soprattutto quando Cislago fa intravedere qualche sprazzo di lucidità e aggressività. La partita finisce 83 a 56 per Appiano. Il prossimo appuntamento per Cislago è l’8 Aprile contro Tavernerio.

Pizzarelli 3 Bigoni J. 21 Marranzano 9 Remenar 5 Morandi 2 Bigoni F. 1 Rimoldi 0 Saibene 7 Marzorati 8 Nipoti 0

(foto: Matteo Marzorati durante il riscaldamento)

