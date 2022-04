La nuova avventura di Piero Bonetti: da presidente del Saronno softball a tecnico dei Falcons di Ulm

x x

SARONNO – Piero Bonetti alla guida degli Itsure Falcons di Ulm: già presidente e protagonista del rilancio dell’Inox Team Saronno (softball serie A1) arrivata in Coppa Coppe ed a sfiorare lo scudetto, Bonetti – 68 anni – per questo 2022 è tornato alla sua passione di sempre, quella per il baseball. Con una nuova avventura: ha accettato la proposta di guidare come allenatore la formazione tedesca impegnata nella massima categoria, la Bundesliga.

“Il baseball è sempre stato la mia vita – rimarca Bonetti – e dopo la splendida parentesi nel softball, da qualche settimana sono ad Ulm, alla guida di una squadra giovane e che ha una gran voglia di emergere”. Già giocatore nel Bollate ed a Roma, e poi allenatore della Mediolanum Milano di Silvio Berlusconi e con direttore spotivo Fabio Capello, Bonetti è un veterano del “batti e corri”. E per la prima volta è in Germania: “E’ iniziato tutto per l’amicizia con il lanciatore di Ulm, l’italo-svizzero Andrea Girasole, che mi ha telefonato ed ha chiesto la mia disponibilità. In squadra non siamo gli unici italiani; ci sono anche Samuele De Simone da Pescara e Luigi Cinardi, svizzero-romagnolo”. La stagione è iniziata in questi giorni, si andrà avanti sino al 31 agosto con la regular season. Ma dove potranno arrivare i Falcons del presidente Thorben Rasche, 26enne e del vice Thomas Geiger, anche giocatore? “Posso dire di avere trovato un grande ambiente e sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni” assicura Bonetti.

(foto: Piero Bonetti alla guida dei Falcons di Ulm)

