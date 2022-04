x x

RESCALDINA – Oggi pomeriggio, sabato 2 aprile, il cadavere di un uomo è stato trovato nei boschi di Rescaldina lungo via Gerenzano. A dare l’allarme alcuni passanti che durante una passeggiata si sono accorti del corpo. Dopo la chiamata al numero unico delle emergenze sono intervenuti i carabinieri di Legnano.

Secondo la prima ricostruzione si tratta un omicidio: si parla di colpi d’arma da fuoco alla nuca. Altro aspetto da chiarire quello del luogo in cui si è consumato il delitto ossia se è avvenuto nell’area boschiva o se il corpo è stato solo abbandonato lì. Non si esclude che si possa trattare di un delitto legato alla droga.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn