SARONNO – “Martedì 29 marzo, finalmente in presenza, si è potuta riunire la commissione M 5 Servizi alla Persona, Coesione e Famiglia presieduta da Marisa Piuri di Saronno Civica, con la presenza dell’assessora Ilaria Pagani e del nuovo dirigente all’inclusione e cultura Claudio Martelli”.

Inizia così la nota della lista Saronno civica in merito alla commissione consiliare dedicata ai servizi sociali.

“All’ordine del giorno la convenzione tra i comuni del Distretto per il Nuovo Piano di Zona 2021/23. L’incontro ha permesso ai commissari di conoscere personalmente il nuovo dirigente che dal 3 gennaio ha preso servizio nel Comune di Saronno, occupandosi di aree altamente significative e pregnanti come i Servizi Sociali, la Cultura, l’istruzione e lo sport.

È emerso come la “macchina Comunale” abbia notevoli potenzialità in termini di qualità delle risorse umane, ma che soffra in termini di quantità. Il problema è conosciuto e condiviso dalla lista Saronno Civica che da sempre sostiene gli sforzi fatti dall’attuale amministrazione per valorizzare ed implementare il personale amministrativo della città. In questa direzione deve essere letta la graduale implementazione dell’organico comunale di 19 dipendenti, di cui 2 di livello dirigenziale, che verrà attuata nel corso dei prossimi mesi e già preannunciata dal Sindaco.

La Commissione si è conclusa con un aggiornamento sull’Emergenza Ucraina e sulle diverse iniziative messe in campo per affrontare l’accoglienza e il sostegno di chi è dovuto fuggire da questa brutale guerra, soprattutto donne e bambini, molti in tenera età. Dai numeri presentati e dalle attività messe in campo emerge ancora una volta una città con un grande cuore e uno spirito civico che Saronno Civica, anche attraverso la Presidenza della Commissione, mette a disposizione le proprie competenze per fare la sua parte.

