LOMAZZO – Nel girone B di Prima categoria, 26′ giornata, nessuna sorpresa: la capolista Esperia Lomazzo in casa ha travolto la Guanzatese, 4-1 con reti lomazzesi di Drago, Bancora e doppietta di Cara; fra le inseguitrici il Rovellasca 1910 ha espugnato, 2-1, il campo del Cantù San Paolo, gol ospiti di Riolo e Dell’Occa. In coda, si segnala la pesante sconfitta esterna della Salus Turate sul campo del Menaggio, ai turatesi non è bastata la rete di Cantore.

Risultati 26′ giornata: Esperia Lomazzo-Guanzatese 4-1, Albate Hf-Tavernola 8-0, Menaggio-Salus Turate 4-1, Cantù San Paolo-Rovellasca 1910 1-2, Fenegrò-Ardita Cittadella 0-3, Monnet Xenia-Albavilla 1-0, Montesolaro-Portichetto Luisago 1-4. Classifica: Esperia Lomazzo 57 punti, Rovellasca 1910 44, Monnet Xenia 42, Ardita Cittadella 41, Portichetto Luisago 39, Menaggio 37, Guanzatese 35, Cantù San Paolo 29, Albate Hf 24, Albavilla 21, Montesolaro e Salus Turate 18, Fenegrò 5, Tavernola 1.

(foto archivio: Filippo Riolo del Rovellasca 1910, oggi a segno)

03042022