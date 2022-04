x x

MISINTO – Sconfitta di misura per i locali dopo una partita dedicisamente grigia da parte di entrambe le squadra. Il momento cruciale è arrivato al 94esimo per il Calcio Misinto quando ha sbagliato un rigore che avrebbe permesso alla squadra di acciuffare il pareggio e almeno un punto. Determinante per la Virtus Calcio Cermenate il gol di Bozzi.

Cgds Misinto – Virtus Calcio Cermenate 0-1

CGDS MISINTO Bordonali, Anzani, Mazzeo, Catin, Franzoni, Ceron, Peverelli, Riva, Oddo, Romeo, Marinello. A disposizione Rioso, Bertazzoli, Garziano, Lemos, Guerreschi, Baldassarre, Folla, Piccoli

VIRTUS CALCIO CERMENATE Domina, Parenti, Arturo, Bellusci, Guzzetti, Vatnikaj, Anzani, Visioli, Leoni, Bozzi, Marazzi. A disposizione Diedhiou, Pagani, Rusconi, Tagliabue, Sorzè, Boccaletti, Chiappa, Pozzobon, Pizzuto.