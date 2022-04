x x

COGLIATE – Scontro valido per la terza posizione, una Cogliatese che parte forte e sblocca subito la partita contro la Rescaldinese al 20′ con Cimnaghi.

Non perde tempo e arriva subito il 2-0 com Balestrini. Al 34′ accorcia le distanze Mhidou. Finisce il primo tempo di una partita tesa con pochi errori.Nel secondo tempo poche occasioni, al 13′ arriva la doppietta di Cimnaghi.

La Cogliatese vola al terzo posto e si stacca a più 4 dal Legnano.

Niccolò Pappalardo

COGLIATESE – RESCALDINESE 3-1

ASD COGLIATESE Ortolan, Saleri, Roncalli, Murari, Pastore, Chiari, Ventrella (Pascale 9’ 2t) Balestrini (Amadio 12’ 2t) Beretta (Zamperi 28’ 2t) Ciminaghi (Quici 12’ 2t) Celotti. A disposizione:Schiatti,Amadio,Manno,Messina,Veronese,Bolis.

RESCALDINESE: Aliaj, Vitale, Pitari, Ancillotti (Priore 14’ 2t) Papasodaro, Bohorquez, Lleshaj (Caka 27’ 2t) Espinosa, Cialona (Syla 14’ 2t) Sciannimanico, Mhidou. A disposizione:Renevoldi