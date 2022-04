x x

PERO – Sconfitta pesante nella trasferta milanese per l’Ardor Lazzate che cade sotto i colpi del Club Milano; due gol per tempo dei ragazzi di mister Scavo per decidere il risultato, ad aprire le danze è Saronni in rete dopo 2′; l’Ardor prova a reagire ma a trovare il gol sono ancora i padroni di casa, al 31′ con Diouck che manda il Club Milano negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa necessità di trovare il gol per i giallo-blu e di conseguenza tanti spazi per i padroni di casa; infatti, all’8′ della ripresa Club Milano nuovamente in gol col difensore classe 2002 Diouck. A mettere il punto esclamativo sul match è Mammetti in gol al 43′.

Risultati 28° Giornata: Club Milano – Ardor Lazzate 4-0; Pavia – Rhodense 0-0; Sestese – Vogherese 1-1; Varesina – Accademia Pavese 2-2; Varzi – Castanese 2-4; Verbano – Calvairate 1-0; Vergiatrese – Settimo Milanese 5-1; Gavirate – Base 96 Seveso 0-0.

Club Milano-Ardor Lazzate 4-0

CLUB MILANO: Monzani, Tumino, Saronni (28’ st Locati), Benatti, Piras, Diouck, Serralunga (12’ st Truzzi), Nocciola (38’ st Grezzana), Mammetti, Rankovic (20’ st Kouadio), Lo Monaco (23’ st Tota). A disposizione: De Carlo, Grezzana, Passerini, Tota, Truzzi, Kouadio, Comi, Locati, Pelle. All.: Scavo.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Sandrini (28’ st Lombardi), Cavalcante (9’ st Bertani), Baldan, Sala, Peverelli, Pedrazzini (22’ st Torin), Artaria (44’ st Maisano), Berberi, Ferrari (28’ st Nessi), D’Onofrio. A disposizione: Ferloni, Lombardi, Moja, Raimondo, Torin, Maisano, Nessi, Bertani, Martini. All.: Cesana.

Arbitro: Saraci di Lecco (Monardo di Bergamo e Mapelli di Treviglio).

Marcatori: 2’ pt Saronni (C), 31’ pt Diouck (C), 8’ st Diouck (C), 43’ st Mammetti (C).