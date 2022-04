x x

LAVENA PONTE TRESA – La lunga trasferta nell’estremo nord della provincia di Varese, per il campionato di Promozione, si rivela proficua per il Fbc Saronno (oggi in maglia nera) che espugna il campo di Lavena Ponte Tresa contro i locali dell’Olimpia, 1-2.

La cronaca – Partita più complicata del previsto per i biancocelesti, con un primo tempo sostanzialmente equilibrato con rete di Segalini in contropiede al 16′ a sbloccare il risultato. Poi sull’altro fronte occasionissima per Milazzo la cui conclusione in mischia da distanza ravvicinata finisce di poco alta dopo una deviazione. Nella ripresa cambia tutto: il Saronno pareggia in apertura con un rasoterra di Milazzo involontariamente deviato dal difensore De Maddalena, poi il Saronno continua a premere e passa in vantaggio al 24′ con Riva favorita da un rimpallo favorevole in area.

Il tabellino della partita

Olimpia-Fbc Saronno 1-2

OLIMPIA: Rossi, Petriccione (40’ st Gioppo), Bianchi, Diakite, De Maddalena, Traina, Baresi, Jammeh, Calegari (32’ st Piazza), Touray (43’ stFiordiponti), Segalini. A disposizione Cosentino, Coppola, Zarini, Franceschini, Balconi, Abagnale. All. Rinaldi.

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Vanzulli, Torriani, Maggiore, Girelli (1’ st Riva), Scaccabarozzi, Bonizzi, Ballabio, Iacovelli, Milazzo (37’ st Giudici). A disposizione Migliorati, Gibertoni, Spinelli, Cannizzaro, De Angelis, Galli, Caruso. All. Chiodini.

Arbitro: Massaoudi di Lodi (Urbani e Siciliano di Cinisello Balsamo).

Marcatori: 16’ pt Segalini (O), 2’ st Milazzo (S), 24’ st Riva (S).

Risultati e classifica

Risultati 28′ giornata: Solbiatese-Union Villa Cassano 1-0, Accademia Inveruno-Amici dello sport 1-2, Castello Cantù-Besnatese 3-0, Lentatese-Solese 0-1, Meda-Aurora Cms Uboldese 3-1, Morazzone-Valle Olona 2-0, Olimpia-Fbc Saronno 1-2, Uniuversal Solaro-Gallarate 0-0. lassifica: Solbiatese 65 punti, Morazzone 49, Castello Cantù 48, Fbc Saronno 46, Meda 44, Lentatese 39, Besnatese 38, Universal Solaro 32, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Amici dello sport, Solese e Accademia Inveruno 26, Gallarate 20, Union Villa Cassano 19, Olimpia 18.

(foto: alcune fasi del match)

03042022