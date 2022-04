Calcio Olimpia-Fbc Saronno, interviste. Mister Chiodini: “Una gara vecchio stile”

x x

SARONNO – “Partita vecchio stile, palla su e pedalare e andare a prendere la seconda: il campo non permetteva altro”: Gianpaolo Chiodini alla guida del Fbc Saronno non ha mai perso ed ha centrato la vittoria anche oggi a Lavena Ponte Tresa sul terreno dell’Olimpia, 2-1.

Chiodini è tutto sommato soddisfatto: “Una gara maschia, siamo stati ingenui nel primo tempo quando non abbiamo subito saputo leggere la partita ma è andata meglio nel secondo tempo quando siamo stati anche fortunati a trovare subito il pareggio”.

Su ilSaronno l’intervista anche all’allenatore di casa, Vincenzo Rinaldi dell’Olimpia, e la cronaca play by play dell’incontro.

