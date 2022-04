Calcio, Olimpia-Fbc Saronno: l’allenatore di casa Rinaldi la prende con filosofia

x x

LAVENA PONTE TRESA – Al termine della partita casalinga persa 2-1 contro il Fbc Saronno, l’allenatore del fanalino di coda Olimpia, Vincenzo Rinaldi, la prende con filosofia: “In questa stagione ci va davvero tutto storto. Siamo partiti bene, il gol ed anche qualche altra occasione. Ma nella ripresa abbiamo pagato dazio alla nostra gioventù ed inesperienza. L’aspetto positivo? Solitamente quando subiamo un gol, poi crolliamo. Stavolta almeno abbiamo provato a reagire”.

Se il Fbc Saronno si avvicina al traguardo dei playoff, l’Olimpia resta in coda: “Finchè c’è vita c’è speranza – dice Rinaldi – Sappiamo ora di non poter sbagliare la prossime partite. Ci avviciniamo al ventennale della società, non vorremmo retrocedere ma nel caso sapremo ripartire”.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro di oggi pomeriggio al centro sportivo “Roncoroni” di Lavena Ponte Tresa.

E’ attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

03042022