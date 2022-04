x x

MEDA – E’ il brianzolo Filomeno a sbloccare il risultato a metà primo tempo, nella sfida fra Meda e Aurora Uboldese. Gli altri gol nella ripresa: il raddoppio lo firma lo stesso Filomeno su calcio di rigore poi accorcia le distanze Bartucci ma il Meda ristabilisce le distanze con Torrente. Insomma, altra domenica amara per la formazione di Cerro Maggiore e Uboldo, che non solo archivia ogni velleità di playoff ma deve ora anche iniziare a guardarsi alle spalle, anche in considerazione di un calendario di fine stagione non particolarmente semplice.

Meda-Aurora Cmc Uboldese 3-1

MEDA: Allievi, Ronzoni, Bosisio, Cutuli, Bianchi, Orsenigo, Orsi, Martino, Tallarita, Filomeno, Ponti. A disposizione Chierico, Quitadamo, Cicola, Torrente, Haddaoui, Tavella, Schinetti, Panizza, Mauri. All. Cairoli.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Bernareggi, Banfi, Vernocchi, Moneta, Bortignon, De Benedittis, Maiorano, Ceriani, Bartucci, Maugeri. A disposizione Lucca, Martegani, Bulzoni, Schulz, Raimondi, Fontana, Costa, Girofli, All. Gilardengo.

(foto archivio: Aurora Cmc Uboldese in azIone di gioco)

03042022