SOLARO – Un punto a testa per Universal Solaro e Gallarate con gli ospiti che si allontanano dalla zona salvezza, ora distante 6 punti, complice la vittoria esterna della Solese. Prima frazione di gioco a tinte giallorosse con Giglio che ci prova da lontano al 14′ ma la palla termina fuori a fil di palo; al 28’ ancora Solaro con Fioroni che di testa non centra la porta. Il Gallarate ci prova da calcio piazzato sul finale con Petruzzellis ma la palla finisce alta. Nella seconda frazione di gioco il copione è lo stesso dei primi 45′ minuti, Solaro padrona del gioco e pericolosa con Giglio molto ispirato oggi ma sfortuanto, tutti i suoi tentativi si infrangono sull’attento Diane. Nel finale Gallarate in dieci per la doppia ammonizione a Calizzi ma il Solaro non ne approfitta, finisce 0-0.

Universal Solaro – Gallarate 0-0

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, De Giorgi, Parisi (36’ st Leoncini), Grego, Panariello, Delia (32’ st Rotiroti), Decarlo, Franco, Giglio (43’ st Di Patria), Livelli (11’ st Somaini), Fioroni (18’ st Farioli). A disposizione: Gambino, Leoncini, Rotiroti, Cattafi, Bottan, Legnani, Somaini, Farioli, Di Patria. All.: Broccanello

GALLARATE: Diana, Chiarello, Spitaleri (40’ st Bellagente), Voca, Calizzi, Biscegli, Fiore, Petruzzellis, Sassi, Moussafir (42’ st Ferrari), Di Dio (37’ st Marku). A disposizione: Mazzola, Ferrari, Maso, Marcu, Bellagente, Razza, Yessoufon. All.: Maestroni.