CERIANO LAGHETTO – Il politico locale più social… lascia i social: questa la decisione del vicesindaco di Ceriano Laghetto, e esponente della Lega, Dante Cattaneo.

E’ lui stesso a spiegare la sua scelta: “Vi saluto con una tazzina di caffè e un sorriso, ma questo sarà il mio ultimo post sui social. Ho molto riflettuto negli ultimi giorni: questo “mondo” virtuale in cui sempre più si insinua odio, invidia, maldicenza e censura non è più il mio mondo. Arrivederci nella vita reale, quella alla quale ci dedicavamo tutti assiduamente prima dell’avvento dei “social”. Un abbraccio circolare ad ognuno di voi! È stato bello, finché è durato”.

03042022