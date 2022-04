x x

GERENZANO – Dopo la cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da covid-19, il 31 marzo, il sindaco Ivano Campi e l’Amministrazione comunale, a nome di tutti i gerenzanesi, ieri mattina in Municipio hanno consegnato ad associazioni onlus di volontariato e ai dipendenti comunali una targa di ringraziamento per quanto fatto in questi due anni di pandemia, a beneficio di tutti i cittadini.

I riconoscimenti sono andati al gruppo comunale di Protezione civile Gerenzano, Volontari civici Gerenzano, Caritas parrocchiale Gerenzano, Saronno point Onlus, Banco alimentare onlus “Danilo Fossati”, dipendenti del Comune di Gerenzano. “La preziosa, concreta e quotidiana opera dei volontari di queste Associazioni a sostegno dei Gerenzanesi, continua ancora oggi: grazie a tutti voi!” rilevano gli amministratori pubblici.

(foto: alcuni momenti della consegna dei riconoscimenti)

