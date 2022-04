x x

SARONNO – La sosta selvaggia in via Trento e la richiesta dei residenti di un intervento da parte dell’Amministrazione è stata tra le notizie più lette sabato 2 aprile.

Nessun danno ma tante foto di una Saronno imbiancata da chicchi ghiacciati per il “day after” della grandinata.

Colpi di pistola alla nuca. Questa, secondo le prime indiscrezioni, la causa della morte dell’uomo di trent’anni trovato morto nei boschi di Rescaldina.

Omicidio Carola Maltesi: ieri i Ris a Rescaldina a casa della vittima e dell’assessino.

Piero Bonetti diventa tecnico di softball in Germania.

Cislago, sogna una nuova scuola da 6 milioni di euro.



Passeggiata poetica nell’ambito del Festival Giorni Diversi.





