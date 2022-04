Limbiate: nelle scuole progetto contro lo spreco alimentare

x x

LIMBIATE – “È iniziato mercoledì il progetto che intende insegnare ai ragazzi che, durante il pasto, occorre fare attenzione a non sprecare il cibo. Come? Evitando di lasciare avanzi nel piatto, cercando di “mangiare tutto” senza fare gli schizzinosi e assaggiando prima di decidere che il cibo non piace. Infine, evitando di servirsi in quantità eccessive”. E’ il Comune che fa il punto di questa iniziativa, che sta riguardando le scuole cittadine.

Una competizione tra le classi terze e quinte delle scuole primarie di Limbiate aiuterà i ragazzi a comprendere questo messaggio. Sino al 13 aprile, infatti, alla fine di ogni pasto le classi coinvolte peseranno gli alimenti del pranzo scartati e compileranno una scheda dove vengono indicati i chilogrammi di cibo scartato e il numero di persone presenti al pasto. Al termine della competizione, vincerà la classe che avrà prodotto la minor quantità di scarti. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget e le classi che conquisteranno i primi tre posti riscuoteranno ricchi premi.

