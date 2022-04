x x

RESCALDINA – Ieri il Ris ha passato al setaccio la casa di Carol Maltesi la ragazza brutalmente uccisa e il cui corpo fatto a pezzi dal vicino di casa, Davide Fontana, bancario di 43 anni, ora in carcere.

Sono state passate al setaccio le due abitazioni, quella della donna e quella dell’assassino, ma anche le loro vetture senza trascurare tutti i dispositivi in loro possesso.

Presente ai rilievi anche il procuratore di Busto Arsizio, Carlo Nocerino, ed il sostituto procuratore Carlo Alberto Lafiandra. I due appartamenti erano in ordine e puliti.

Malgrado questo gli esperti hanno trovato diversi elementi a riscontro della tesi del delitto a partire da diverse tracce ematiche. Repertato anche il palo da lap dance. Nei prossimi giorni saranno analizzato alcuni stracci ed anche il congelatore che si trova in cucina.

La vicenda – Il delitto di Carol, ovvero Charlotte Angie (questo il suo pseudonimo da attrice), è avvenuto a gennaio, uccisa nella casa di lei dal vicino di casa, il 43enne Davide Fontana – col quale aveva una relazione – e che si è sbarazzato del corpo, dopo averlo congelato, a metà di questo mese, i resti erano stati trovati il il 20 marzo a Borno in Valcamonica. L’assassino aveva nel frattempo utilizzato il telefonino della vittima fingendo di essere lei, rispondendo ai pochissimi messaggi Whatsapps che le erano arrivati ma a quanto pare nessuno l’aveva cercata di persona o telefonicamente. L’altro giorno il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Fontana, facendo luce anche sul presunto movente dell’omicidio: lei voleva trasferirsi lontano da Rescaldina e lui era contrario.

