SARONNO – Martedì 5 aprile alle 20.45 al cinema Teatro Prealpi si terrà l’appuntamento “Solidarietà & Musica” un concerto per i bambini, le donne e gli anziani ucraini organizzato da Unitre Saronno in collaborazione con Casa Di Marta, Proloco di Saronno e con il patrocinio del

Comune.

L’iniziativa prevede un riuscito mix di musica classica, folk irlandese, country, flamenco, jazz. L’ingresso avrà un costo di 10 euro perchè l’incasso sarà devoluto a Casa di Marta realtà in prima linea nella gestione di diverse emergenze ed esigenze cittadina a partire da quella dell’aiuto e del sostegno dei profughi ucraini

