SARONNO – Poco meno di 300 metri quadrati in via Benetti, alle porte del quartiere Prealpi, è lo spazio (in passato utilizzato dall’Asst per lo svolgimento di attività di natura sanitaria) scelto dall’Amministrazione comunale per il nuovo Spazio Giovani.

A svelarlo, in attesa di una dichiarazione dell’Amministrazione comunale, un atto d’indizzo della Giunta comunale pubblicato all’albo pretorio. In sostanza partendo dal programma elettorale dell’attuale maggioranza ma soprattutto “da un’attività di collaborazione e ascolto dei componenti del Forum dei Giovani” è stato scelto questo spazio pubblico da dedicare alle associazioni giovanili. L’idea è che questo “Spazio Giovani” (il nome è provvisorio) possa essere “un catalizzatore per le realtà che operano in quest’ambito e un innesco di processi di crescita e strutturazione di esperienze di volontariato, associazionismo e, più in generale, di civismo giovanile”.

Gli spazi però non sono “immediatamente fruibili come spazi associativi” anche perchè risentono “della loro ultima destinazione (sanitaria ndr) e sono strutturati con il layout tipico di una struttura dedicata ad uffici”.

Da qui l’impegno dell’Amministrazione a “confermare la destinazione dell’immobile alla realizzazione di uno “Spazio Giovani” progettando, finanziando e realizzando gli interventi di ristrutturazione e allestimento degli spazi, subito dopo la realizzazione delle opportune verifiche preliminari di natura urbanistica”.

Così con l’atto d’indirizzo è stato definita la nuova destinazione dell’immobile di via Benetti a “spazio Giovani” ed sono stati incaricati gli uffici di procedere “alla verifica preliminare dell’effettiva compatibilità dell’immobile in questione con la destinazione a “Spazio Giovani” (sede aggregativa di gruppi di giovani fino al massimo affollamento ipotizzabile) sotto il profilo tecnico, urbanistico ed edilizio; di procedere alla predisposizione della progettazione tecnica di massima e del quadro economico degli interventi necessari per rendere effettiva la destinazione dell’immobile a “Spazio Giovani”, anche attraverso un contestuale percorso di ascolto e coinvolgimento delle

realtà giovanili del territorio finalizzato alla più precisa definizione delle destinazioni funzionali; di individuare le fonti finanziarie per la realizzazione degli interventi necessari”.

