LIMBIATE – Prosegue il periodo negativo della Rossella ETS Caronno Pertusella, che nel recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie B (pallavolo maschile) è stata superata in quattro set dallo ZeroQuattro Volley di Limbiate. Vinto il primo parziale con il punteggio di 25-21, i gialloblù si sono fatti rimontare subendo la reazione dei padroni di casa, che hanno conquistato i tre set successivi 25-22, 25-21, 25-23.

Una sconfitta amara per la Rossella ETS che scivola in classifica. Ferma a 43 punti, la zona playoff è ora a 4 lunghezze, con Yaka Volley Malnate e Pallavolo Saronno 47 e Pallavolo Scanzorosciate in vetta a quota 48.