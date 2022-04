x x

SARONNO – Rotonda vittoria per la Pallavolo Saronno, che nel recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie B (pallavolo maschile) ha battuto la Pallavolo Gonzaga in tre set con i parziali di 25-20, 25-17, 25-17. Con questo successo, i biancoblù si confermano al secondo posto in classifica con 47 punti, tallonati dallo Yaka Volley Malnate (47) e un punto sotto la Pallavolo Scanzorosciate.

Questo il commento social della società: “Pall.Saronno 3 – 0 Gonzaga. Bella vittoria dei nostri amaretti che decisi verso il loro obiettivo vincono senza problemi la sfida in casa contro Gonzaga volley. Ora focus sulle ultime tre partite di regular season, la prossima fuori casa contro Nembro Volley”.