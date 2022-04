x x

SARONNO – Una doppia destinazione per la nuova tranche di raccolta organizzata da Casa di Marta per l’emergenza Ucraina. Venerdì 8 aprile dalle 11 alle 15 e sabato 9 dalle 8,30 alle 12,30 saranno raccolti nella struttura di via Piave articoli per sostenere i profughi presenti in città ossia (Pannolini per bambini – Omogeneizzati – Latte infanzia – Pasta corta – Tonno – Sughi pronti – Latte a lunga conservazione – Brioches e biscotti – Succhi di frutta in brick – Marmellata e creme spalmabili – Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa) ma anche prodotti per l’invio per chi è rimasto in Ucraina (ossia Calze e biancheria intima uomo- Magliette da uomo Rasoi usa getta e schiuma da barba – Coperte).

Questa seconda parte è gestita tramite il consolato ucraino a Milano.

