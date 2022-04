x x

SARONNO – “Il nostro hub ha raggiunto 152.000 vaccinazioni, è un vero presidio per la nostra città!” A fornire un aggiornamento riguardo alle vaccinazioni somministrate nella struttura vaccinale di via Parini è stato il sindaco Augusto Airoldi durante un intervento nella tarda mattinata odierna ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

04042022