x x

SARONNO – Migliora la situazione dell’emergenza coronavirus negli istituti scolastici saronnesi, che conta una popolazione studentesca di 12 mila giovani. Ha fatto il punto nella tarda mattinata odierna il sindaco Augusto Airoldi parlando ai microfoni di Radiorizzonti.

“Effettivamente nelle scuole cittadine si registra in questi ultimi giorni uno scenario più sereno. C’è stato un significativo miglioramento: da 118 della settimana scorsa si è scesi a 86 positivi, in Dad si passa da 131 a 99, per quanto concerne le insegnanti assentì si scende da 30 a 14, e le classi in sorveglianza da 80 a 37 mentre le classi in quarantena restano 0″.

Dal 1 aprile le misure in tutta Italia sono più lievi ma il sindaco Airoldi invita a non abbassare la guardia, “molte disposizioni, come quella di indossare la mascherina in caso di assembramento o suoi mezzi pubblici, rimangono in vigore e vanno rispettate per evitare di ritornare alle brutte situazioni del assato”.

Parlando a Radiorizzonti il sindaco ha anche fatto il punto della situazione dei contagi in città.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

04042022