SARONNO – CISLAGO – Si è deciso di strutturare il partito per dare vita ad una nuova fase, in linea con la crescita di Fratelli d’Italia e i grandi obiettivi che il presidente Giorgia Meloni sta indicando.

Così Fratelli d’Italia Varese annuncia il conferimento degli incarichi per i dipartimenti del coordinamento provinciale.

“Non partiamo, per fortuna, da zero, ma da una comunità umana e politica che in questi anni è cresciuta e può anche contare su figure istituzionali di grande rilevanza, a partire dal presidente della provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e al consigliere provinciale Marco Colombo, eletto nel dicembre scorso con una lista interamente composta da iscritti di Fratelli d’Italia”.

E continuano: “Nel conferimento degli incarichi inerenti le responsabilità dei dipartimenti provinciali si sono adottati criteri basati sulla competenza e capacità delle persone, nonché sul rispetto dell’equilibrio della rappresentanza dei territori. A tal proposito, sono stati indicati esperti dei vari settori e politici con notevole esperienza”.

Una strategia che per il Saronnese si è concretizzato nella presenza di Gianangelo Tosi, ex assessore a Saronno, come responsabile del dipartimento emergenza e grandi rischi e Luciano Lista, consigliere comunale a Cislago, come delegato alle politiche sociali.

