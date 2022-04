Fiaccolata per la pace fra Ceriano e Cogliate

COGLIATE / CERIANO LAGHETTO – Fiaccolata per la pace ieri attorno alla chiesetta di San Damiano, al confine fra Cogliate e Ceriano Laghetto: tanti i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa di sensibilizzazione, una delle moltissime che stanno avendo luogo nella zona in questo periodo, dopo l’inizio della guerra in Ucraina e contro tutte le guerre.

Ad organizzare l’evento è stato il comitato genitori delle scuole di Ceriano Laghetto, in collaborazione con le amministrazioni comunale di Ceriano Laghetto e Cogliate.

(foto: il particolare di una delle immagini della fiaccolata che sono comparse sulla pagina Facebook dedicata a Cogliate, ad opera di un cittadino)

