SARONNO – Chiarezza sulla gestione dei verbali del consiglio comunale non sono stati portati in approvazione in occasione delle assemblee cittadine successive e che in almeno due casi sono stati pubblicati sul sito comunale senza essere approvati.

E’ quella che chiede la lista civica Obiettivo Saronno che ha inviato una missiva al presidente del consiglio comunale Pierluigi Gili, a tutti i capigruppo, al sindaco Augusto Airoldi e al segretario comunale Antonella Pietri per chiedere di fare chiarezza.

In sostanza il capogruppo Luca Amadio chiede come mai i verbali delle sedute del 26 novembre, 15, 21 e 28 dicembre, 20 gennaio e 2 e 17 marzo non siano stati portati in approvazione nelle riunioni successive dell’assemblea. E ancora come mai i verbali del 26 novembre e del 15 dicembre siamo pubblicati sul sito del comune senza il necessario passaggio in aula.

Un problema, si continua a leggere nella missiva, sottolineato dal punto di vista formale ma anche per la possibilità dei consiglieri di integrare il verbale con un sunto dei propri interventi qualora per problemi d’audio questo non sia stato inserito come effettivamente accaduto per il capogruppo Luca Amadio e la consigliera Cristiana Dho.

