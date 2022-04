x x

SARONNO- Domenica 10 aprile alle 14.30 avrà luogo il torneo open di scacchi 2022 nella sala Nevera delle biblioteca comunale di Saronno (via del Santuario), organizzato dal Circolo ricreativo aziendale delle Ferrovie nord Milano in collaborazione con l’associazione Saronno Scacchi e con il patrocinio della città di Saronno. L’evento è aperto a tutti: dilettanti, esperti, juniores e ipo-non vedenti. La modalità di svolgimento è stata stabilita nel classico girone svizzero a 5 turni, con un tempo di riflessione di massimo 15 minuti. Il prezzo per la quota di iscrizione è fissato a 8 euro quale contributo per la scuola scacchi ciechi (gratuita), mentre le premiazioni avranno luogo alle 18. Per pre iscrizioni e informazioni rivolgersi al numero 371 117 9430 o all’indirizzo e-mail [email protected]

04042022