SARONNO – Cade dalla scala e finisce all’ospedale: questa la disavventura capitata ad una pensionata saronnese di 87 anni: l’incidente domestico si è verificato in via Filippo Reina a Saronno, questa mattina alle 11.20, la donna è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno con contusioni varie ma non in pericolo di vita.

A Gerenzano oggi alle 16.35 in via Einaudi per una caduta dalla bicicletta è stata soccorsa una donna di 61 anni, portata con lesioni varie all’ospedale di Legnano da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

A Limbiate oggi alle 19.40 incidente in via dei Mille: una bimba di 4 anni, ed una donna di 32 anni hanno avuto bisogno dic cure mediche dopo lo scontro fra due automobili, non risultano comunque in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza della Misericordia Arese e la polizia locale limbiatese.

