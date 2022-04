x x

SARONNO – Ultima tappa del ciclo di incontri che, in sei puntate, avrà portato il sindaco Augusto Airoldi e la sua Giunta ad incontrare i cittadini saronnesi nei singoli quartieri. Per un confronto, per parlare di progetti, per conoscere le esigenze e ascoltare le problematiche: tutto questo, come avvenuto negli altri cinque quartieri, è il programma per giovedì 7 aprile nella sala Bovindo di Villa Gianetti in via Roma, scelta per ospitare i residenti del centro. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla serata, che avrà inizio alle 20.45.

Per i cittadini del rione centrale, dunque, una occasione di confronto diretto con gli amministratori comunali saronnesi.

