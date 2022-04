x x

GALLARATE – Oggi alle 11 a Gallarate in via Ronchetti si è verificato un distacco di calcinacci da una facciata di un palazzo, gli elementi sono precipitati al suolo cadendo sul sottostante marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio fino al ripristino. Non si sono registrati feriti.

I proprietari della palazzina si occuperanno ora di fare eseguire le opere di ripristino, mentre è da quantificare l’entità dei danni.

(foto: marciapiede transennato a Gallarate per la caduta di calcinacci dalla facciata di un palazzo)

