SARONNO – I saronnesi lanciano l’allarme per la sicurezza di Palazzo Visconti finestra aperte che mettono a rischio il patrimonio artistico e tentativi di effrazione al piano terra.

Bisogna attendere le motivazione ma il processo a carico del tunisino accusato di aver ricattato l’ex cappellano dell’ospedale si è concluso al tribunale di Busto Arsizio.

Casa di Marta nuova raccolta per i profughi ucraini a Saronno e per la popolazione rimasta in patria.

Novità al presidio di piazzale Borella: nuovo direttore della farmacia ospedaliera.

Ospedale di Saronno, Paolo Lusuriello è il nuovo direttore della farmacia Nuovo affondo di Obiettivo Saronno sul commercio: “Si sta lavorando agli eventi estivi?”.

Obiettivo Saronno: “Il Commercio continua ad essere Cenerentola. Dopo il pasticcio dehors, si sta pensando agli eventi estivi?” Il direttivo della civica “Con Saronno” entra nel movimento “L’Italia c’è” di Librandi.

