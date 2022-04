x x

LIMBIATE – Intervento dell’ambulanza della Croce Bianca ieri sera alle 20.30 in via Garibaldi a Limbiate dove alcuni passanti avevano segnalato al 118 la presenza di una persona in difficoltà. I soccorritori hanno trovato un uomo di 51 anni che stava male: sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desio con una pattuglia.

Il paziente è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese e gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, per lui comunque nulla di particolarmente grave, le sue condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni.

