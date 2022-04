x x

LONATE POZZOLO – Oggi alle 14 a Lonate Pozzolo, in località Molinette, alcuni ciclisti hanno notato un ungulato in difficoltà in acqua e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno salvato l’animale dal canale industriale e gli hanno prestato la prima assistenza. Per i pompieri un intervento decisamente insolito ma che si è concluso nel migliore dei modi.

Una volta estratto dall’acqua, il giovane esemplare di cervo è stato affidato alle cure del servizio veterinario; appena si sarà ripreso da questa disavventura ed una volta constatate le sue buoni condizioni, sarà senz’altro rimesso in libertà.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio dell’ungulato)

