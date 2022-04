x x

ROVELLO PORRO / MOZZATE – Per un malore alla stazione ferroviaria della Saronno-Como di via Vittorio Veneto a Rovello Porro oggi alle 12 sono intervenute due ambulanze, della Croce rossa e del Sos Uboldo. A dare l’allarme alcuni viaggiatori che avevano notato la presenza di un giovane che stava male. Il ragazzo, di 25 anni, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è comunque risultato in gravi condizioni.

Lungo l’ex statale Varesina, in territorio di Mozzate, oggi alle 7.25 l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Varese e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per uno scontro fra un’automobile ed una motocicletta. Il centauro, un ragazzo di 17 anni, è caduto a terra ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Tradate per essere medicato di comunque non gravi lesioni.

(foto archivio: la stazione ferroviaria di Rovello Porro della linea di Trenord fra Saronno e Como)

05042022