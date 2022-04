x x

SARONNO – All’incontro mancano solo pochi giorni: in base al calendario della serie A1 l’Inox Team Saronno, per la seconda giornata, sabato prossimo alle 17.30 dovrà essere sul diamante di Caserta per affrontare la formazione locale. Ma a distanza id pochi giorni, ancora nessuno sa se la partita si giocherà davvero: domenica scorsa le campane avrebbero dovuto disputare il posticipo in trasferta a Sesto Fiorentino contro la Sestese ma la gara non è stata disputata. Dopo la sentenza in extremis della giustizia sportiva che aveva riammesso il retrocesso Caserta in A1 (aveva perso a tavolino i playout dell’anno scorso per questioni legate al tesseramento di giocatrici straniere), la società campana aveva comunque subito sottolineato i problemi ad allestire una squadra in pochi giorni.

Il Caserta riuscirà a reperire abbastanza giocatrici per scendere in campo sabato? Oppure il Saronno affronterà la lunga, e costosa trasferta, senza avere la possibilità di giocare? Un interrogativo al quale per il momento è impossibile rispondere.

Le saronnesi sono reduci dalla vittoria interna sul Pianoro.

(foto archivio: Saronno sul campo lo scorso weekend)

05042022