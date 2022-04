x x

SARONNO – Super prestazione dei ragazzi del Az Robur Saronno martedì sera al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo contro Apl Lissone, con la vittoria e la conquista della finalissima di Coppa Lombardia di serie C maschile che si giocherà venerdì 15 aprile nel palazzetto di Adro.

In una stagione resa difficile dagli infortuni, la Az Robur Basket Saronno si toglie un’altra grandissima soddisfazione. La testa, dicono subito i dirigenti roburini, “torna adesso al campionato per un paio di giornate, dopodiché tutti ad Adro per provare a sollevare l’ennesimo trofeo della nostra storia! La finale sarà con Basket Team 1995 Pizzighettone. Con Lissone, match comandato dall’inizio alla fine e ampio vantaggio finale 86-60. La decidono i cinque giocatori in doppia cifra ed una chiaramente ritrovata compattezza difensiva e offensiva”. Per i tifosi saronnesi una conclusione di gara dunque nel segno dei festeggiamenti.

(foto archivio: Az Robur Saronno in azione di gioco durante un precedente match stagionale)

