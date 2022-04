x x

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Uno staff di professionisti per stare al fianco dei tesserati del Ct Ceriano, la società del tennis di Ceriano Laghetto e Saronno (fa base anche al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo), non solo dal punto di vista sgonistico e sportivo ma pure per la loro “salute”.

Prevenzione, diagnosi e terapia

“È con orgoglio che presentiamo il nostro Lab, voluto per dare ai nostri agonisti un supporto a 360 gradi. Il benessere fisico dei nostri atleti è al centro del Lab, attraverso prevenzione, diagnosi e terapia. Un Lab sempre in contatto con le nostre preparatrici fisiche e i maestri, per uno scambio costante di informazioni sui ragazzi – rimarcano dal Ct Ceriano – Un Lab formato da specialisti: Fabio Comi, osteopata; Marco Cattaneo, fisioterapista; Chiara Silvestrini, massoterapista; e Francesco Camporeale, massoterapista”.

(foto di gruppo per il Lab del Ct Ceriano, la società del tennis di Ceriano Laghetto e Saronno)

06042022