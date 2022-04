x x

GERENZANO – Sabato 2 aprile alle 16 si è tenuta a Gerenzano, nel palazzo Fagnani Clerici, sede della cooperativa Scelag, l’apertura della mostra multimediale “A riveder le stelle”. La cerimonia, inaugurata dal sindaco Ivano Campi è stata molto partecipata con un folto pubblico che ha apprezzato l’arte espressa dai nostri artisti.

Il critico d’arte Dario Ferrè ha ricordato il ruolo fondamentale dell’arte nella nostra società, soprattutto dove è difficile fruire di mostre o eventi culturali. I nostri artisti hanno dialogato a lungo col pubblico spiegando il significato dei loro lavori. E’ stato molto apprezzato anche un video “collage” delle interviste agli artisti fatte durante la loro fase creativa.

Ad esporre sono stati per la sezione pittura: Antonia Bonsignori, Olga Capalbo, Marilena Checchi, Carmelina D’Agati, Francesco Ferro, Claudia Gaetani, Pier Angelo Gianni, Alberto Grassi, Marinella Grisetti, Maria Angela Mognoni, Rosa Munizza, Maria Palma Pagliaro, Aneta Rogalska, Fernando Spanò; per fotografia e arte digitale: Stefano Bon, Beppe Borghi, Chiara Guzzetti, Sergio Marranzano; per scultura: Francesco Fazio. Grazie al loro impegno e al contributo dei tanti volontari che hanno lavorato dietro le quinte si è potuta allestire la mostra, che rimarrà aperta anche sabato 9 e domenica 10 aprile. La mostra è stata organizzata dalla cooperativa Scelag, di cui il gruppo artistico “Liberamente” fa parte, dalla Pro Loco di Gerenzano col patrocinio del Comune di Gerenzano.

