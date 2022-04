x x

GERENZANO – Il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport”, ideato e organizzato da DF Sport Specialist, fa tappa al punto vendita di Gerenzano (Centro Commerciale Bossi in via del Malnino 5) venerdì 29 aprile alle 20 con la presenza dell’alpinista altoatesina Tamara Lunger.

“Io, fragile e forte come il ghiaccio”, questo il titolo della serata che vedrà Tamara protagonista sul palco di una narrazione intensa ed emozionante, che accompagnerà il pubblico nelle sue spedizioni invernali al Gasherbrum nel 2020 e al K2 nel 2021.

Nata a Bolzano nel 1986, Tamara vive tra le sue montagne, diventate sin da bambina la sua grande passione. Alpinista, sci alpinista ed esploratrice, Tamara nel 2010 è stata la donna più giovane a raggiungere la vetta del Lhotse in Himalaya.

Nel 2014 ha scalato il K2 senza ossigeno, come seconda donna italiana nella storia dell’alpinismo. Nel 2015 la sua prima spedizione invernale con Simone Moro: l’obiettivo prevedeva la vetta del Manaslu e il concatenamento con l’East Pinnacle, pilastro di 7992 metri a fianco dell’8000. Condizioni meteo avverse impedirono di raggiungere l’obiettivo che venne rivisto con l’apertura di una nuova via in stile alpino sulla parete nord dell’Island Peak (6.182 m). Nel 2016 un’altra spedizione invernale con Simone Moro, porta Tamara Lunger sul Nanga Parbat a soli 70 metri dalla cima. Nel 2018 è la volta della vetta del Pik Pobeda (3003 m), la montagna più alta in Siberia, uno dei luoghi più freddi della terra.

La serata del 29 aprile sarà in collaborazione con La Sportiva.

Per partecipare è necessario Green Pass e prenotazione. Tutte le informazioni su www.df-sportspecialist.it

(foto Tamara Lunger – Credits Matteo Pavana)

