SARONNO – Nei giorni scorsi la visita all’istituto scolastico Prealpi di via San Francesco dello chef non vedente Antonio Ciotola, che ha dato vita ad un laboratorio di cucina con gli studenti. “Una giornata speciale quella che hanno vissuto i nostri studenti dell’indirizzo Alberghiero con lo chef non vedente Antonio Ciotola, presidente onorario del Dse, il Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi, e formatore nell’ambito delle cucine in emergenza” riepilogano dal Prealpi.

Ciotola, nel 2005 ha perso la vista causa un incidente avvenuto nella notte di Capodanno: mentre stava festeggiando con i commensali un fuoco d’artificio l’ha colpito rendendolo completamente cieco. “Prima di iniziare a mostrare ai nostri studenti come prepara i piatti e svelare tanti piccoli particolari e accorgimenti, ha raccontato in breve la sua storia suscitando momenti di vera commozione esortandoli a “non arrendersi mai perché ad ogni problema c’è una soluzione e dopo ogni salita c’è una discesa. Bisogna saper pianificare, accettare e trovare un equilibrio interiore. Con la volontà si possono raggiungere tanti obiettivi. I miei occhi sono le mani. Tatto, gusto e olfatto sono i tre sensori per una buona cucina”.

Tra i tanti esempi mostrati agli studenti, poi, che hanno seguito stupiti e affascinati anche dalle sue parole, perché Ciotola, mentre mostrava la preparazione di alcune pietanze parlava a ruota libera, dando tanti piccoli insegnamenti partendo anche dal nome di alcuni alimenti, ha dato così prova, non solo di padronanza in cucina ma anche di maestria di vita.

(foto: alcuni momento del laboratorio didattico con lo chef Antonio Ciotola all’istituto Prealpi)

06042022