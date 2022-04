x x

LOMAZZO – L’associazione Lomazzo giovani annuncia l’evento che verrà svolto in collaborazione con Cri Lomazzo: “Se bevo non guido”.

Che cos’è? – Insieme a Croce rossa, spiegano gli organizzatori “parleremo brevemente di temi a noi molto vicini, ovvero l’alcol e il sesso. Ma non sarà il solito incontro noioso… Infatti, proveremo insieme dei simulatori di stato di ebbrezza e ci sfideremo a indossare un preservativo in condizioni “estreme”. Inoltre ci sarà un momento sorpresa in cui ci immedesimeremo in una situazione simile alla classica serata post-discoteca”.

Dove? – L’evento avrà luogo presso il The Place (Salone Garibaldi: piazza 4 novembre 2 a Lomazzo.

Quando? – Si terrà giovedì 7 aprile, dalle 20.45 alle 23.30.

A chi si rivolge? – L’evento è aperto a tutti “anche se si consiglia una forte partecipazione dei giovani 18-25 anni” rilevano da Lomazzo giovani.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

06042022