SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese questo pomeriggio alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna: alle 16.35 l’arrivo dell’autolettiga dopo la segnalazione al 118 di una donna che stava male. I soccorritori hanno trovato una pensionata di 87 anni, che lamentava un malessere e le hanno pretato le prime cure, per poi trasferirla all’ospedale di piazza Borella. Le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Questo pomeriggio incidente in Pedemontana nel tratto compreso fra Cislago e Mozzate: è successo alle 18.30 in direzione est: si sono scontrate due automobili ed una persona a bordo ha avuto bisogno di cure mediche (non risulta in pericolo di vita), soccorsa da una ambulanza della Croce rossa. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco in Pedemontana)

06042022