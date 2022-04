x x

SARONNO – Sono 17 i saronnesi sanzionati dal comando di polizia locale negli ultimi mesi per aver buttato per terra i mozziconi di sigaretta mentre camminavano per le vie di Saronno.

Recentemente gli agenti sono stati chiamati, anche durante servizi in borghese a prestare attenzione a chi non raccogliere le deiezioni canine del proprio amico a quattrozampe ma anche a chi con non curanza e poco rispetto per il decoro urbano butta per terra i mozziconi finiti di sigaretta.

Proprio per questi fumatori, con poca attenzione per l’ambiente e la pulizia, è arrivata una multa da 100 euro in base al regolamento comunale.

Questo controlli vengono eseguiti, in concomitanza con altre attivirà della polizia locale, regolarmente nel corso dell’anno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn