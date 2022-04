x x

SARONNO / GERENZANO – Raccolta di generi di prima necessità pro Ucraina: viene organizzata da Casa di Marta onlus di via Petrarca a Saronno nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 aprile. Al link sotto riportato le informazioni riguardo i generi di prima necessità che verranno raccolti:

http://www.fondazionecasadimarta.it/

Inoltre alla farmacia comunale di via I maggio a Gerenzano, in collaborazione con l’ex municipalizzata Saronno Servizi, è possibile acquistare farmaci al prezzo di costo da donare per l’emergenza in Ucraina.

Prosegue dunque la mobilitazione su tutto il territoria, sia per quanto concerne l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina sia per le iniziative solidali e benefiche a favore di quel Paese.

(foto archivio: precedente raccolta a Saronno)

06042022